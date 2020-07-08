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Венедиктов назвал имя возможного преемника Путина 

Ura.Ru 57 минут назад
Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов раскрыл имя одного из наиболее вероятных преемников президента России Владимира Путина. Своим мнением он поделился в беседе с украинским коллегой Дмитрием Гордоном.
«Спроси меня, кого он [Владимир Путин] будет выбирать преемником сегодня, я бы сказал, что он бы выбирал между четырьмя людьми, в которые входят Дмитрий Анатольевич [Медведев] на первой позиции», — сказал Венедиктов.
Переход Дмитрия Медведева на должность зампредседателя Совета Безопасности РФ является переводом «в резерв», отметив, что он «абсолютно лояльный и преданный [Путину] человек».
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Общество , Видео , Политика , Радио , Дмитрий Медведев , Алексей Венедиктов , Владимир Путин , Дмитрий Гордон , Совет безопасности РФ , Эхо Москвы
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