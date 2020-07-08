Венедиктов назвал имя возможного преемника Путина 

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов раскрыл имя одного из наиболее вероятных преемников президента России Владимира Путина. Своим мнением он поделился в беседе с украинским коллегой Дмитрием Гордоном.
«Спроси меня, кого он [Владимир Путин] будет выбирать преемником сегодня, я бы сказал, что он бы выбирал между четырьмя людьми, в которые входят Дмитрий Анатольевич [Медведев] на первой позиции», — сказал Венедиктов.
Переход Дмитрия Медведева на должность зампредседателя Совета Безопасности РФ является переводом «в резерв», отметив, что он «абсолютно лояльный и преданный [Путину] человек».