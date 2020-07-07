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«Грозит штраф»: Собчак отпустили из полиции 

Павел Тиунов и ещё 4 35 минут назад
Собчак вышла на свободу
Фото: Instagram
Ксению Собчак, которую полицейские задержали за нарушение правил проведения акции в защиту задержанного советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, отпустили, заявил ТАСС юрист Алексей Прянишников. По его словам, журналистке грозит штраф до 20 тысяч рублей.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Сети появилось видео, как Собчак, появившуюся на Лубянке в футболке с надписью «Свободу Ивану Сафронову», под руки уводят полицейские. Судя по словам телезвезды, ее задержали за публичные высказывания. Заверения Собчак о том, что на месте проведения серии пикетов в поддержку Сафронова она работала в качестве журналистки, результатов не принесли: ее увезли в отдел полиции.
Спустя несколько часов полицейские отпустили телеведущую под обязательство явиться в отдел для составления протокола о нарушении порядка проведения акции, заявил юрист Алексей Прянишников, представляющий интересы Собчак.
«Ей грозит штраф до 20 тыс. рублей», — пояснил он.
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Общество , Алексей Прянишников , Иван Сафронов , Ксения Собчак , Роскосмос , ИТАР-ТАСС
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