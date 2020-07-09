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Россияне назвали самые интересные профессии 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Россияне назвали самые интересные профессии
Фото: РИА Новости
Порядка трети россиян (33%) рассказали, что на выбор их будущей профессии повлиял предполагаемый уровень дохода. При этом большинство россиян (74%) считают свою профессию интересной, свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.
Как показало исследование, на выбор 30% респондентов повлияло мнение членов их семей, 23% указали важность наличия перспективы карьерного роста, а 12% жителей России обозначили, что выбрали текущую профессию из-за мнения друзей. Меньшую значимость для выбора профессии, по мнению участников опроса, имеет влияние преподавателей (6%), рейтинги вузов и профессий (5%), примеры известных личностей (4%).
Самой интересной профессией россияне назвали работу дизайнером — этот вариант выбрали 21% опрошенных. Интерес к работе журналистом обозначили 15% респондентов, инженером — 14%, водителем — 13%. Пятерку самых интересных профессий, по мнению опрошенных, замыкают врачи и ученые — такой вариант выбрали по 12% респондентов.
В топ-10 интересных профессий также вошли программисты (11%), артисты (10%), строители (9%), учителя (8%) и пилоты (7%).
Исследование проводилось в июле 2020 года среди более чем 3,7 тыс. пользователей сервиса старше 18 лет по всей России.
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Общество , ИТАР-ТАСС
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