Следствие просит арестовать советника Рогозина 

Следствие ходатайствовало об аресте советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова по делу о госизмене. Об этом РИА Новости заявила пресс-секретарь Лефортовского суда Москвы Ксения Первовласенко.
Как сообщал «Рамблер», сегодня стало известно о задержании Ивана Сафронова. В ФСБ заявили, что работавший советником главы «Роскосмоса» бывший журналист передавал «представителю спецслужбы одной из стран НАТО» данные о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России.
Следствие обратилось в суд по делу Сафронова, заявила Первовласенко.
«В Лефортовский районный суд Москвы поступил материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сафронова Ивана Ивановича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ», — пояснила она.