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Адвокат Ефремова рассказал о своих доходах 

RT на русском и ещё 10 24 минуты назад
«Я вас огорчу»: Адвокат Ефремова раскрыл свои доходы
Фото: Instagram
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актёра Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП с участием артиста, рассказал о своих доходах.
Как сообщает РИА Новости, видеовыступление юриста опубликовала телеведущая Ольга Скабеева в своем Telegram-канале.
«Я вас огорчу всех: если в России есть первая тройка самых богатых адвокатов, из них, наверное, не первый, а второй — это я. Самый высокооплачиваемый!» — сказал он, не став уточнять детали.
Вместе с этим он добавил, что его высокая заработная плата обуславливается его работой «на результат», а не «на публику».
Ранее телеканал «360» сообщил, что Пашаев рассчитывает на принятие судом доказательств невиновности артиста.
Вечером 8 июня автомобиль, которым управлял Ефремов, выехал на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы и врезался в фургон.
В результате произошедшего водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице. Экспертиза установила, что Ефремов был пьян.
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Комментарии
Общество , Происшествия , Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Ольга Скабеева
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