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В РПЦ оценили заявление Шукшиной в поддержку схимонаха Сергия 

РИА Новости 1 час назад
В РПЦ возмутились поддержкой Шукшиной схимонаха Сергия
Фото: РИА Новости
В Московском патриархате с недоумением восприняли заявление актрисы Марии Шукшиной в поддержку лишенного сана схимонаха Сергия (Романова), отметив, что таким образом она оказывает "медвежью услугу" мятежному экс-схиигумену.
Шукшина ранее выступила с видеообращением, в котором поддержала Романова из Среднеуральского женского монастыря, заявив, что "здесь оплот православия, русского духа, борьбы за правду". Запись выложил в своем блоге в YouTube один из сподвижников бывшего схиигумена.
"По поводу некоторых "аргументов" в защиту екатеринбургского отца Сергия: известная актриса ничтоже сумнящеся заявляет, что здесь-де (в монастыре) — основа русского православия, что отец Сергий такой один и т.д. Основа русского православия, дорогие, как и всего христианства — Иисус Христос. И никто — никто — не может положить иной основы — об этом четко сказано в Евангелии", — написал во вторник в своем Telegram-канале глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Он обратил внимание на то, что в Русской церкви более 30 тысяч священников, а по логике актрисы получается, что "никто, кроме схимника Сергия, не говорит правды". По мнению Легойды, таким образом Шукшина "не об истине свидетельствует", а "о собственных ужасных заблуждениях".
"И при этом так, походя, отказываете тысячам самоотверженных тружеников на ниве Христовой в возможности/умении говорить правду? Тем людям, которые ежедневно служат Господу, исповедуют, причащают, чистят души наши… Да и отцу Сергию, прямо скажем, медвежью услугу оказываете", — добавил представитель РПЦ.
Духовник Среднеуральского женского монастыря оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 — это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Всех выступающих за закрытие храмов он проклял. Епархия лишила его права проповедовать, но клирик не послушался и продолжал в проповедях призывать паству выходить на улицы и протестовать. Из-за этого правящий архиерей запретил его в служении, а затем его лишили сана.
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Комментарии
Общество , Мария Шукшина , Иисус Христос , Владимир Легойда , РПЦ
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