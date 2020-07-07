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Российский паспорт «просел» в индексе ценности паспортов из-за ограничений по коронавирусу 

Newsru.com 2 часа назад
Паспорт РФ «просел» в индексе ценности из-закоронавируса
Фото: РИА Новости
Пандемия COVID-19 привела к существенному падению ценности паспортов России, Украины и США. Об этом сообщает компания Henley & Partners, представившая на своем сайте очередной индекс паспортов мира.
В новом индексе, оценивающем свободу передвижения граждан, произошло всего одно изменение по сравнению с первым кварталом года: паспорт ОАЭ опустился на одну позицию в связи с пересмотром соглашения с Японией. Однако в индексе не учитывались временные ограничительные меры, принятые в связи с пандемией. На практике же количество доступных безвизовых направлений зависит от того, насколько успешно та или иная страна справляется с эпидемией.
Эксперты приводят в пример паспорта США, России и Украины. Так, решение властей ЕС об открытии своих границ только для граждан 14 стран привело к тому, что паспорт США, который занимает в индексе седьмое место, на деле предоставляет ту же свободу перемещений, что и паспорт Уругвая. C учетом ограничений он должен располагаться на 28-м месте. Паспорт Российской Федерации до пандемии был одним из самых престижных среди стран Восточной Европы, не входящих в состав ЕС. Теперь же граждане России вовсе не могут выехать за рубеж, так как границы закрыты до 1 августа. Серьезно "обесценился" и паспорт Украины, которая, в отличие от Грузии и Албании, не была включена в список ЕС и временно потеряла возможность безвизового въезда сразу в 27 стран.
"Как мы уже могли убедиться, последствия пандемии для свободы передвижения оказались более серьезными и продолжительными, чем первоначально предполагалось. А недавнее решение ЕС указывает на то, что грядут еще большие потрясения", — отмечает председатель совета директоров H&P, доктор Кристиан Келин.
Без учета временных ограничений, введенных в связи с пандемией, индекс по-прежнему возглавляет Япония, паспорт которой гарантирует свободное посещение 191 страны мира. На второй строке расположился паспорт Сингапура (190), а третью строчку делят Германия и Южная Корея (по 189).
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Комментарии
Общество , ЕС , ОАЭ , США , Япония
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