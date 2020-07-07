В партии «Новые люди» рассказали, как сделать дороги безопасными

Как повысить безопасность дорожного движения, снизить аварийность и вообще повернуть автодорожную тематику лицом к водителю? Ответы на эти вопросы есть у основателя недавно созданной российской политической партии «Новые люди» Алексея Нечаева . И он готов рассказать о них в самое ближайшее время.

Обсуждая на радиостанции «Эхо Москвы» выезд известного актера Михаила Ефремова на встречку со смертельным исходом, Нечаев заявил, что разделительные ограждения на трассах способствуют снижению смертности, а засады с видеокамерами имеют как позитивный, так и негативный эффект.

«В Москве на Кутузовском проспекте ограждений нет, — рассказал Нечаев. — За последние пять лет на Кутузовском погибли 62 человека и 76 получили серьезные травмы. На проспекте Маршала Жукова — десять погибших за эти же пять лет, на Звенигородском шоссе погибло трое. И там и там установлены разделительные ограждения».

Что касается дорожных камер видеофиксации, то они доказали свою эффективность, радикально снизив уровень произвола и коррупции на трассах. Но компании-операторы вскоре смекнули, что «засады» с такими камерами приносят им большую прибыль, и буквально развернули охоту на простых водителей.

«Многие водители в регионах жалуются, что камеры устанавливают не там, где высокая аварийность, а, наоборот, на хороших участках дорог, где можно развить нормальную скорость. При этом камеры прячут или под горкой, или за углом — чтобы не было видно. И делается это не ради безопасности людей, а ради извлечения прибыли», — говорит Нечаев.

На специальном круглом столе, который организует партия в самое ближайшее время, Нечаев собирается обсудить нужно ли менять СНИПы и устанавливать разделительные барьеры на магистралях, чтобы нельзя было выскакивать на встречную полосу, а так же многие другие насущные вопросы.