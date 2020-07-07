Большинство россиян остались довольны голосованием по Конституции 

Большинство россиян (71 процент), принявших участие в опросе ВЦИОМ , заявили, что удовлетворены тем, как прошло голосование по поправкам к Конституции. Об этом сообщается на сайте центра.

Среди тех, кто голосовал, этот показатель еще выше — 88 процентов.

В целом 20 процентов россиян не удовлетворены тем, как прошло голосование (среди голосовавших — 12 процентов).

Почти всем участникам было удобно голосовать — об этом заявили 96 процентов опрошенных. Только четыре процента респондентов сочли, что голосование было организовано неудобно.

Еще 72 процента участников голосования заявили, что организация стала более удобной, а 82 процента опрошенных пришли к выводу, что властям удалось обеспечить санитарную безопасность (среди принявших участие в голосовании так считает 91 процент).

Как сообщал «Рамблер», голосование по поправкам завершилось 1 июля. Изменения в основной закон страны одобрили 77,92 процента россиян, против проголосовали 21,27 процента. Явка составила 65 процентов.