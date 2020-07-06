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Рамблер, какие новости 

Сергей Василенок 18 часов назад
Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные.
  • Украина не прощает России Крым и готовится к войне
  • Путин рассказал о «мине замедленного действия» в советской Конституции
  • Совет Федерации обнаружил тысячи фейков о конституционной реформе
  • Весь мир сегодня отмечает День поцелуя
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Общество , Видео , Apple , Google , Республика Крым
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