Схиигумен Сергий был оштрафован судом за отрицание пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает телеграм-канал «Мэш».

Сергий, как сообщал «Рамблер», — был духовником Среднеуральского женского монастыря в честь иконы Божией Матери «Спорительница Хлебов».

В апреле он назвал пандемию коронавирусной инфекции псевдопандемией и призвал людей нарушать режим самоизоляции, введенный ради борьбы с ней, и посещать храмы. В конце апреля схиигумен был отстранен от проповедей, в конце мая — запрещен в служении, а в начале июля — лишен сана.

Некоторое время назад на Сергия был составлен протокол о правонарушении, предусмотренном статьей Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) России «Злоупотребление свободой массовой информации», а именно о распространении недостоверной информации, создавшем угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан или угрозу массового нарушения общественного порядка и безопасности.

Сегодня суд оштрафовал его за это на 90 тысяч рублей.