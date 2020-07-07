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Схиигумена Сергия оштрафовали за отрицание коронавируса 

Артём Кульша 33 минуты назад
Схиигумен Сергий был оштрафован судом за отрицание пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает телеграм-канал «Мэш».
Сергий, как сообщал «Рамблер», — был духовником Среднеуральского женского монастыря в честь иконы Божией Матери «Спорительница Хлебов».
В апреле он назвал пандемию коронавирусной инфекции псевдопандемией и призвал людей нарушать режим самоизоляции, введенный ради борьбы с ней, и посещать храмы. В конце апреля схиигумен был отстранен от проповедей, в конце мая — запрещен в служении, а в начале июля — лишен сана.
Некоторое время назад на Сергия был составлен протокол о правонарушении, предусмотренном статьей Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) России «Злоупотребление свободой массовой информации», а именно о распространении недостоверной информации, создавшем угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан или угрозу массового нарушения общественного порядка и безопасности.
Сегодня суд оштрафовал его за это на 90 тысяч рублей.
Вчера митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл заявил, что схиигумен Сергий был ранее судим, отбывал наказание в исправительной колонии (ИК) №13 в Нижнем Тагиле и скрыл это ради получения сана.
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Общество , Видео , ФСИН
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