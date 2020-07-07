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Лишенного сана опального священника оштрафовали за отрицание коронавируса 

Lenta.ru 45 минут назад
Суд оштрафовал лишенного сана опального священника Сергия (Николая Романова) за отрицание коронавируса на 90 тысяч рублей. Об этом сообщило издание Znak.com.
Схиигумена признали виновным в нарушении части 9 статьи 13.15 КоАП («Злоупотребление свободой массовой информации»).
Как пишет издание, схиигумен не явился на заседание суда. Позиция его защиты свелась к тому, что Сергий читал проповедь для послушников и насельников, то есть, текст был направлен не широким массам. Кроме того, как утверждала адвокат Светлана Герасимова, схиигумен не участвовал в распространении видеозаписи проповеди, так как не снимал его, не выкладывал в интернет и не знал, что ролик был опубликован на YouTube. По мнению Герасимовой, бывшего священника пытаются привлечь к ответственности «за выполнение его должностных обязанностей как представителя Русской православной церкви», что она считает злоупотреблением со стороны должностного лица.
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Общество , Видео , Николай Романов , Светлана Герасимова , РПЦ
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