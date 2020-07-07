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За сутки в России скончались 198 пациентов с коронавирусом 

RT на русском 1 час назад
198 пациентов с COVID скончались за сутки в РФ
Фото: РИА Новости
В России за сутки зафиксировано 198 летальных исходов среди пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего за время пандемии в стране умерли 10 494 человек.
«За последние сутки подтверждено 198 летальных случаев… За весь период по России умерло 10 494 человека», — говорится в сообщении.
Накануне в России скончались 135 пациентов с COVID-19.
Вечером 6 июля сообщалось, что в Москве за сутки умерли 24 пациента с коронавирусом.
Доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил вероятность второй волны COVID-19 в России.
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