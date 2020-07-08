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В России подтвердили 6,6 тыс. новых случаев коронавируса 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 21 минуту назад
В России подтвердили 6,6 тыс. новых случаев COVID-19
Фото: ТАСС
За минувшие сутки в России выявлено 6562 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 700 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 6562 новых случая коронавируса в 84 регионах, из них 27,6% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве — 621, Подмосковье — 295, Ханты-Мансийском АО — 268.
Всего в стране выявлено 700 792 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 472 511 человек, из них 8631 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 173 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 10 667 человека.
Накануне, 7 июля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 6368. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 194.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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