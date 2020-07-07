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Внучка Черномырдина проиграла суд за два дома на Рублёвке 

Секрет Фирмы и ещё 3 23 минуты назад
Внучка Черномырдина лишилась дач на Рублевке
Фото: Gazprom.ru
Внучка бывшего премьер-министра России Виктора Черномырдина проиграла суд за свою дачу на Рублёво-Успенском шоссе. Судья признал незаконным договор дарения, по которому она получила участок с двумя домами от своего отца перед его банкротством.
Поместье в элитном посёлке Горки-10 Мария Черномырдина получила в подарок от отца, Виталия Черномырдина, в конце 2014 года. Спустя 3,5 года сына покойного премьера признали банкротом. Через сделку с дочерью Виталию Черномырдину удалось избежать включения дорогой недвижимости в список имущества, подлежащего конфискации в пользу кредиторов.
Однако финансовый управляющий его имуществом подал заявление о признании этого дарения недействительным. Он указал, что договор дарения заключили заинтересованные лица (отец и дочь) в то время, когда Черномырдин-младший уже был неспособен платить по своим долгам. А следовательно, согласно закону о банкротстве, не имел права отказываться от своего имущества и отдавать его кому бы то ни было.
Мария Черномырдина решила поспорить с этим и подала апелляцию, заявив, что не знала и не могла знать о состоянии дел своего отца — заявление о его банкротстве поступило в суд только в конце 2016 года. Однако Арбитражный суд Московского округа согласился, что сделка по передаче недвижимости была мнимой и совершена лишь для вида, подтвердив предыдущие вердикты по этому делу. Таким образом внучка экс-премьера уже в третий раз потерпела поражение по этому делу, а поместье вернулось в конкурсную массу должника.
Процедуру банкротства Виталия Черномырдина, который числится президентом и соучредителем межрегионального фонда «Поддержка и развитие среднего класса», арбитраж начал в сентябре 2017 года по заявлению ВТБ. Задолженность перед банком к тому времени достигла 304,4 млн рублей. При этом крупнейшим кредитором предпринимателя была «Северсталь», которой Черномырдин оказался должен около 17,7 млрд рублей.
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Общество , Виталий Черномырдин , Виктор Черномырдин , Банк ВТБ
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