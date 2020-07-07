Доктор рассказала о рисках заражения бубонной чумой 

Люди могу заразиться бубонной чумой друг от друга только при личном контакте. Суслики же, которых сейчас обвиняют в распространении болезни, могут «выносить» заразу за пределы собственного ареала исключительно в крайних случаях. Об этом в разговоре с журналистами рассказала ведущий научный сотрудник лаборатории экспериментальной вирусологии ФГБУ «Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Г. П. Сомова» Галина Компанец.

По её словам, природные очаги чумы есть во всём мире. Один из них на территории Евразии расположен на севере Китая . Также очаги есть во Внутренней Монголии , Монголии и на пограничных зонах. Чуму там переносят суслики. Они могут заражаться при контакте или через укусы блох. Аналогичным образом заболеть могут и люди.

Компанец отметила, что недавно в Монголии суслика освежевали и потому заразились. Разницы нет — мёртвое животное или живое, ведь бактерии могут существовать в крови и бактериях очень долго.

Чума, подчеркнула доктор, является особо опасной инфекцией, для заражения достаточно несколько микробных клеток. В дальнейшем передача заразы между людьми возможна при контакте с больными.

По замечанию Компанец, врачи, обслуживающие пациента, могут заразиться от него, а вот соседи по палате — скорее всего нет.

Возбудитель проникает в кровь через ранку на коже и доходит до лимфатического узла — это первая преграда на пути возбудителя. В лимфатическом узле он начинает размножаться, узел воспаляется, увеличивается — это и есть бубон. Он такой большой, что его видно под кожей. При хороших состояниях бактерия не должна пройти дальше, инфекция локализуется на этом уровне. Но если она попадёт дальше в кровь, в лёгкие, то может развиться лёгочная форма, и это уже опасно. Она может передаваться воздушно-капельным путём, — приводит слова научного сотрудника лаборатории РИА Новости.

Компанец сказала, что новые случаи заражения периодически фиксируются в разных частях мира — в Китае, Южной Америке, Северной Америке. Также заразиться можно во время охоты. Разные животные могут представлять опасность. Во Владивостоке, например, раньше чуму переносили крысы. Однако позднее в городе открыли противочумную станцию, после чего уже долгое время не фиксируется новых случаев заражения. В редких случаях чуму могут перевезти туристы.

Вирусолог добавила, что каждая природно-очаговая инфекция развивается вне зависимости от деятельности человека.

Ранее в городе Баян-Нур в китайском автономном районе Внутренняя Монголия объявили третий уровень эпидемиологической угрозы из-за обнаруженной у скотовода бубонной чумы. Местные власти предупредили о том, что существует угроза эпидемии, и призвали жителей соблюдать ограничения до конца года. Неделей ранее несколько случаев заболевания нашли в соседней Монголии. Предположительно, люди заразились от сусликов. В двух районах монгольской провинции Ховд на западе страны закрыты границы из-за нескольких случаев заболевания бубонной чумой. Меры действуют с 10:00 29 июня до особого распоряжения.

Как писал NEWS.ru ранее, пекинский центр по контролю и профилактике заболеваний дал советы местным жителям после появления пациента с бубонной чумой на севере Китая. Специалисты рекомендуют во время поездок на пастбища не подходить близко к диким животным, а также не употреблять их мясо. Кроме того, не рекомендуется оставаться на ночлег на пастбищах.