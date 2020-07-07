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Адвокат Ефремова рассказал о плохом состоянии актера 

РИА Новости 1 час назад
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии актера
Фото: РИА Новости
Адвокат Эльман Пашаев в интервью изданию "Собеседник" рассказал, что Михаил Ефремов подавлен и чувствует себя плохо.
"Он без настроения, до сих пор сильно переживает. Но так как врачей нет, мы даже не знаем, что у него болит", — поделился юрист.
По его мнению, Ефремов так и не отошел от шока.
Как объяснил Пашаев, он запретил актеру смотреть новости и ток-шоу, так как тот может увидеть семью погибшего и его самочувствие ухудшится. Пашаев также подчеркнул, что Ефремов "вообще ни о каких новостях не знает" и смотрит только спортивный телеканал и "Культуру".

ДТП с участием актера

Михаил Ефремов вечером 8 июня Jeep Grand Cherokee на Смоленской площади в Москве выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada, за рулем которого находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Позднее пострадавший скончался в больнице.
Экспертиза установила, что актер был пьян. Возбуждено уголовное дело, Ефремов находится под домашним арестом. Артист записал видеообращение, в котором попросил прощения у семьи погибшего, а также пообещал им помочь.
Накануне стало известно, что следователи завершили предварительное расследование уголовного дела против артиста. Позднее адвокат Ефремова заявил, что тот не считает себя виновником аварии. Также он сказал, что собрал достаточное количество доказательств невиновности актера в смертельном ДТП.
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Комментарии
Общество , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , ИД "Собеседник"
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