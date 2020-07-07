Выпускника на ЕГЭ заставили снять слуховой аппарат

Случай произошел в одной из московских школ.

Во время ЕГЭ по русскому языку 6 июля 2020 года в школе №875 в Тропарево-Никулине юношу попросили снять слуховой аппарат. Как рассказала мать мальчика радиостанции «Говорит Москва», чтобы беспрепятственно пойти на экзамен со слуховым аппаратом, ее сын должен был получить специальную справку, что не смог сделать из-за коронавируса.

«Он инвалид по слуху, у него слуховые аппараты. Проблема в том, что его заставили их снять. Он читает по губам, но все в масках, и сделать это довольно сложно. Мы продлили инвалидность, она у него постоянная и бессрочная. Я знала, что нужно получать бумажку, но всё осложнил этот треклятый COVID-19 и подход нашей взрослой поликлиники, которая не знает, что нужно для обучения. Они каждый раз хлопают глазками, и что-нибудь получить у них — это отдельная песня», — пожаловалась женщина.

Она отметила, что одноклассницу его сына заставили снять кохлеарные имплантаты (устройство, которое включает в себя внедряемый подкожно приемник, речевой процессор и аккумулятор), хотя, по словам женщины, у нее были оформлены все необходимые документы.

Как сообщает телеканал РЕН, в столичном департаменте образования осудили действия организаторов экзамена.