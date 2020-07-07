21,5 млн тестов на COVID-19 проведено в России

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Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Отмечается, что в настоящее время под медицинским наблюдением находятся 272 814 человек.

За минувшие сутки в стране проведено 202 тысячи тестов на COVID-19.