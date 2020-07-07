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В России проведено свыше 21,5 млн тестов на COVID-19 

Газета.Ru 1 час назад
21,5 млн тестов на COVID-19 проведено в России
Фото: ТАСС
Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
Отмечается, что в настоящее время под медицинским наблюдением находятся 272 814 человек.
За минувшие сутки в стране проведено 202 тысячи тестов на COVID-19.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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