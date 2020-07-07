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«Был весь в крови»: Беляев рассказал о раке 

Алиса Селезнёва и ещё 4 26 минут назад
Ведущий прогноза погоды Александр Беляев заявил, что перенес сложную операцию после обнаружения у него пятисантиметровой опухоли. Об этом сообщает «СтарХит».
«Рамблер» писал, что ранее рак, с которым много лет борется ведущий, дал тяжелые осложнения на нервную систему. Однако Беляев заявил, что со сбоем удалось справиться, и он настолько хорошо себя чувствовал, что даже по совету врачей прекратил принимать часть лекарств.
«Чуть больше трех месяцев назад доктора проверяли меня на онкологию. Ничего не обнаружили, подтвердили ремиссию. А недавно случилось ужасное — резко поднялся сахар, я был весь в крови. Вызвали скорую помощь, в ходе экстренного обследования врачи обнаружили пятисантиметровую опухоль. Я пережил сложную девятичасовую операцию, ее делали аж две бригады…», — рассказал телеведущий.
При этом Беляев подчеркнул, что ранее опубликованная в СМИ информация о том, что у него рак легких — неверна.
«У меня рак прямой кишки. Почему скрывал? Да как-то рак прямой кишки звучит не комильфо. В итоге кто-то написал об онкологии легких, а я спорить не стал…», — отметил он.
Ведущий рассказал, что сейчас восстанавливается после операции в деревне и «радуется временному успеху».
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Общество , Видео , Другое , Александр Беляев
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