Российский ведущий прогноза погоды на канале НТВ Александр Беляев рассказал, что перенес операцию по удалению опухоли, которую охарактеризовал как «тяжелая кровавая эпопея». Об этом сообщает StarHit.

«Недавно случилось ужасное — резко поднялся сахар, я был весь в крови. Вызвали скорую помощь, в ходе экстренного обследования врачи обнаружили пятисантиметровую опухоль», — отметил он.

По словам ведущего, в результате ему срочно сделали операцию, которая продлилась около девяти часов.

Специалист признался, что у него нашли рак прямой кишки, а не рак легких. Беляев пояснил, что скрывал диагноз, поскольку «рак прямой кишки звучит не комильфо».

«В итоге, кто-то написал об онкологии легких, а я спорить не стал», — добавил он.

В настоящее время ведущий был отпущен из больницы домой. По его словам, опухоль в итоге удалили, а также установили имплант в районе таза.

«Дышу свежим воздухом и радуюсь пока временному успеху», — заключил Беляев.

В мае Беляев рассказал, что перенес операцию, не связанную с онкологией: потребовалось хирургическое лечение абсцесса, гнойного воспаления. Тогда ведущий утверждал, что чувствует себя хорошо.

Александр Беляев — географ-гидролог, кандидат географических наук, ведущий нескольких телепередач на канале НТВ, в том числе прогноза погоды, выходящего в конце выпуска новостей. Сообщалось, что у него обнаружили рак легких в 2011 году. Беляев перенес несколько операций. В интервью он рассказывал, что от рака умерли его мать и жена.