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Больной раком российский телеведущий рассказал о «кровавой эпопее» из-за опухоли 

Lenta.ru и ещё 3 19 минут назад
Российский ведущий прогноза погоды на канале НТВ Александр Беляев рассказал, что перенес операцию по удалению опухоли, которую охарактеризовал как «тяжелая кровавая эпопея». Об этом сообщает StarHit.
«Недавно случилось ужасное — резко поднялся сахар, я был весь в крови. Вызвали скорую помощь, в ходе экстренного обследования врачи обнаружили пятисантиметровую опухоль», — отметил он.
По словам ведущего, в результате ему срочно сделали операцию, которая продлилась около девяти часов.
Специалист признался, что у него нашли рак прямой кишки, а не рак легких. Беляев пояснил, что скрывал диагноз, поскольку «рак прямой кишки звучит не комильфо».
«В итоге, кто-то написал об онкологии легких, а я спорить не стал», — добавил он.
В настоящее время ведущий был отпущен из больницы домой. По его словам, опухоль в итоге удалили, а также установили имплант в районе таза.
«Дышу свежим воздухом и радуюсь пока временному успеху», — заключил Беляев.
В мае Беляев рассказал, что перенес операцию, не связанную с онкологией: потребовалось хирургическое лечение абсцесса, гнойного воспаления. Тогда ведущий утверждал, что чувствует себя хорошо.
Александр Беляев — географ-гидролог, кандидат географических наук, ведущий нескольких телепередач на канале НТВ, в том числе прогноза погоды, выходящего в конце выпуска новостей. Сообщалось, что у него обнаружили рак легких в 2011 году. Беляев перенес несколько операций. В интервью он рассказывал, что от рака умерли его мать и жена.
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Общество , Видео , Александр Беляев , НТВ
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