Жителям Якутии предсказали переселение

Изменение климата в Якутии стало заметнее, в будущем таяние вечной мерзлоты может привести к переезду многих жителей республики, заявил заместитель директора по науке института мерзлотоведения имени Мельникова СО РАН, ведущий научный сотрудник международного научно-образовательного центра по биогеохимии и климатологии — BEST института естественных наук СВФУ Александр Федоров.

Федоров указал, что в последние 10-20 лет потепление климата в Якутии стало сильнее. На севере республики температура воздуха повысилась на два градуса от среднего многолетнего значения, в центральной и южной частях — на один-полтора градуса, передает РИА «Новости».

При этом потепление в центральной и южной Якутии началось еще в 1990-х годах.

«В мире Якутия считается одним из регионов, где отмечается наибольшее потепление. Весь мир опасается высвобождения парниковых газов при таянии вечной мерзлоты (…) Если глобальное потепление будет развиваться такими же темпами, то многим жителям, которые живут на сильнольдистой мерзлоте, придется переезжать. К такому выводу приводят результаты ученых из разных стран мира, которые отмечают серьезные изменения ландшафтов вечной мерзлоты (…) Ссылаясь на наших ученых-биологов, я скажу, что они отмечают перемещение на север разных видов животных с потеплением климата», — заявил ученый.

Указывается также, что еще в 2017 году ученые из СВФУ Альберт Свинобоев и Аиза Неустроева опубликовали статью, в которой 72% респондентов отметили просадки фундаментов домов в заречных районах Центральной Якутии.

По словам Федорова, до 40-50% пахотных земель, используемых до 1990 года в Чурапчинском и Таттинском районах республики, расположенных на сильнольдистых грунтах, на данный момент полностью деградировали и не могут быть использованы. По его мнению, выходом в данной ситуации может послужить освоение устойчивых территорий.

«Вся мировая наука о вечной мерзлоте предупреждает, что стало очень опасно жить на вечной мерзлоте. Однако вечная мерзлота разнообразна, рядом с нами есть ландшафты устойчивые, которые могут выдержать потепление. Вот эти ландшафты должны быть освоены. Не только жить, но и вести на таких участках хозяйства, использовать выгоду из потепления климата. Это требует капитальных и финансовых вложений, значит, решения должны приниматься властями», — заключил он.

Напомним, в июне якутском городе Верхоянске, известном в мире как северный полюс холода, метеорологи подтвердили аномальную жару — температура воздуха повысилась до +38 градусов.

Этот температурный рекорд заинтересовал Всемирную метеорологическую организацию (ВМО), аномалия после проверки может быть включена в так называемую метеорологическую книгу рекордов — Архив исключительных погодных и климатических температур.

В июле в Якутии ввели режим ЧС в связи с лесными пожарами.