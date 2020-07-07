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Исследование: россияне на фоне COVID-19 забеспокоились о возврате в 90-е 

РИА Новости и ещё 5 1 час назад
Россияне испугались возврата в 90-е
Фото: РИА Новости
Жители сразу нескольких регионов России на фоне самоизоляции из-за коронавируса и экономических последствий от эпидемии стали опасаться, что по некоторым параметрам, в том числе по уровню жизни, могут вернуться "лихие 90-е", сообщили РИА Новости результаты исследования ежеквартального "Национального индекса тревожностей" в коммуникационной компании КРОС.
Индекс показывает доминирующие в обществе тревоги и фобии, формируемые СМИ и жизненным опытом россиян. Исследование проводится на основе анализа СМИ и социальных медиа. Методика учитывает степень важности темы и длительность информационной волны при анализе СМИ, а также значимость темы для людей при анализе соцсетей.
"Возврат в 90-е годы на фоне кризиса с короновирусом наряду с Москвой и Санкт-Петербургом волнует жителей Краснодарского края, Сахалинской, Свердловской, Калининградской, Иркутской, Новосибирской областей и Республики Татарстан", — говорится в отчете.
Отмечается, что "с целью улучшения обстановки в нескольких регионах решили сократить часы продажи спиртного — это сделали в Марий Эл, Карелии, Хакасии, Башкирии и Якутии".
"Глава Забайкалья Александр Осипов ввел полный запрет на продажу алкогольных напитков, однако отменил свое распоряжение после рекомендации Минпромторга не вводить такие меры без крайней необходимости", — напомнили в исследовании.
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Комментарии 1
Общество , Социология , Александр Осипов , Минпромторг , РИА Новости
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