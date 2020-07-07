Раскрыты расходы захваченного схиигуменом монастыря

Содержание Среднеуральского женского монастыря, захваченного схиигуменом Сергием (Романовым) и его сторонниками, может обходиться в сотни тысяч рублей ежесуточно, в зависимости от числа рабочих, трудящихся в нём на данный момент, рассказал источник, знакомый с жизнью обители.

Так, если на территории монастыря идёт стройка, его содержание в день может обходиться в полмиллиона рублей, так как рабочие получают зарплату, а единовременно их на объекте может находиться несколько десятков человек, передаёт портал E1. Также средства нужны на текущее содержание построек и территории, стройматериалы, и обеспечение насельников и паломников питанием.

Дешевле выходит, когда гастарбайтеры массово уезжают со строек домой, остаются только трое-четверо разнорабочих. Тогда основная часть расходов — это бытовое обслуживание обители, — рассказал инсайдер.

По словам собеседника портала, в монастыре рабочим платят как минимум по 20 тысяч рублей в месяц, при этом работает на стройке по 35-40 человек.

Отдельная статья расходов — вывоз отходов. По словам инсайдера, в день к монастырю могут приезжать две ассенизаторские машины.

Отец Сергий ( Николай Романов ) — один из самых скандальных клириков. Он 13 лет отсидел за убийство, уверовал в бога и теперь имеет тысячи последователей. Он отрицает COVID-19 и верит в чипирование. В одной из проповедей он проклял сторонников закрытия церквей из-за пандемии коронавируса, заявив, что храмы не закрывали ни во время эпидемии чумы, ни во время «испанки».

С 16 июня Сергий забаррикадировался в монастыре, отказавшись подчиняться церковному руководству. Кроме того, он призывал свергнуть и наказать патриарха Кирилла.

Схиигумен 3 июля был лишён священного сана в связи с нарушением священнической присяги, монашеских обетов и перечисленных священных канонов. Решение принял суд Екатеринбургской епархии.

Как писал NEWS.ru ранее, Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл обратился с письмом к лишённому сана священнослужителю Сергию (Романову). Отмечается, что митрополит Кирилл ответил на выдвинутые в его адрес обвинения Романова в поддержке закрытия храмов и предательстве веры. Владыка считает, что отцом Сергием руководит «обида».