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Схимонах Сергий ответил на письмо митрополита с обвинениями во лжи 

Газета.Ru 40 минут назад
«Обличаю носителей зла»: Сергий ответил митрополиту
Фото: РИА Новости
Опальный схимонах Сергий (Николай Романов) ответил на открытое письмо митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла с обвинениями в свой адрес. Ответ экс-священника, зачитанный его последователем Всеволодом Могучевым, опубликован на Youtube.
Сергий назвал митрополита "экуменистом и еретиком", который предал Бога из-за "страха потерять кафедру и сытую жизнь".
"Бог — это Слово. И словом я вошел в интернет. Обличаю зло и носителей зла", — заявил схимонах в ответ на обвинения в стремлении к популярности в сети.
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Сергий также обвинил оппонента в расколе в православной среде, закрытии храмов и призвал митрополита покаяться.
"Жду от Вас покаяния", — подчеркнул схимонах.
Ранее на сайте Екатеринбургской епархии появилось открытое письмо митрополита Кирилла. В нем священнослужитель раскритиковал действия схимонаха.
Сергий оказался в центре внимания после того, как начал говорить в проповедях, что коронавирус — это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию" и лишают "свободы и работы".
После этого екатеринбургская епархия лишила иеромонаха права проповедовать, правящий архиерей запретил Сергия в служении. На Романова завели административное дело, в настоящее время он находится под церковным судом.
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Общество , Николай Романов
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