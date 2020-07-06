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Проценко оценил вероятность второй волны коронавируса 

РИА Новости 2 часа назад
Оценена вероятность второй волны коронавируса
Фото: ТАСС
Главный врач московской 40-й больницы в Коммунарке Денис Проценко ответил на вопрос, грозит ли столице вторая волна коронавируса.
"Надеюсь, что нет. Давайте быть осторожными, но надеюсь, что нет", — сказал врач в эфире Первого канала.
Он указал на то, что в столице постепенно снимались введенные из-за пандемии ограничения.
"И именно вот этот пошаговый отказ от каких-то жестких карантинных мер, с постоянным мониторингом, что же происходит с заболеваемостью коронавирусом, дает оптимистичный такой ответ", — пояснил медик.
При этом он подчеркнул, что пока нельзя точно сказать, возможно ли заразиться повторно. Это он объяснил тем, что инфекция известна всего полгода.
"Конечно, накопленных данных недостаточно, чтобы говорить: "Нет, вы больше не инфицируетесь, если переболели", — сказал Проценко.
Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. В настоящее время зафиксировано более 11,3 миллиона случаев заражения. Жертвами вируса стали около 532 тысяч человек.
В России выявили порядка 688 тысяч случаев инфицирования. Более 454 тысяч пациентов выздоровели, около десяти тысяч — скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Общество , Первый канал
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