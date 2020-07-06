29% россиян будут пенсионерами к 2030 году

Около трети населения России (более 29%), по прогнозу, к 2030 году будут составлять люди старше трудоспособного возраста, следует из доклада о результатах комплексного мониторинга социально-экономического положения пожилых людей в 2019 году, размещенного на сайте Минтруда.

По данным Росстата, в 2019 году в РФ при незначительном снижении общей численности населения продолжает расти численность лиц старшего возраста, отмечается в докладе. Согласно нему, в 2019 году в России из 146,7 миллиона человек каждый четвертый находился в возрасте старше трудоспособного (36,6 миллиона человек).