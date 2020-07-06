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Минтруд: к 2030 году треть населения России будут составлять пенсионеры 

РИА Новости 11 минут назад
29% россиян будут пенсионерами к 2030 году
Фото: ТАСС
Около трети населения России (более 29%), по прогнозу, к 2030 году будут составлять люди старше трудоспособного возраста, следует из доклада о результатах комплексного мониторинга социально-экономического положения пожилых людей в 2019 году, размещенного на сайте Минтруда.
По данным Росстата, в 2019 году в РФ при незначительном снижении общей численности населения продолжает расти численность лиц старшего возраста, отмечается в докладе. Согласно нему, в 2019 году в России из 146,7 миллиона человек каждый четвертый находился в возрасте старше трудоспособного (36,6 миллиона человек).
"Прогнозируемая численность населения старше трудоспособного возраста к 2024 году увеличится до 40,8 миллиона человек (27,6%), а к 2030 году — до 43,7 миллиона человек. Лица старшего поколения будут составлять более 29% населения страны", — говорится в докладе.
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