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В Смоленске пройдет конкурс «Молодой предприниматель России» 

Lenta.ru 1 час назад
В Смоленске пройдет конкурс молодых предпринимателей
Фото: Мой бизнес 63 / YouTube
Жители Смоленска примут участие во Всероссийском конкурсе «Молодой предприниматель России — 2020», региональный этап которого пройдет при поддержке городского центра «Мой бизнес» и Главного управления Смоленской области по делам молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию. Об этом сообщает Smolgazeta.ru.
Конкурс состоит из нескольких этапов и проводится в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Прием заявок уже открыт и продлится до 20 июля через личный кабинет в автоматизированной информационной системы «Молодежь России».
Участниками конкурса смогут стать лица от 14 до 30 лет, осуществляющие предпринимательскую деятельность на территории Смоленской области. Также претендентам необходимо иметь активную жизненную позицию и развивать такие направления как «Интернет-предпринимательство», «Сельскохозяйственное предпринимательство», «Франчайзинг», «Социальное предпринимательство», «Производство», «Инновационное предпринимательство», «Торговля», «Сфера услуг».
Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.
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Общество , Владимир Путин , Смоленск , Смоленская Область
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