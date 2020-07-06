В Смоленске пройдет конкурс молодых предпринимателей

Жители Смоленска примут участие во Всероссийском конкурсе «Молодой предприниматель России — 2020», региональный этап которого пройдет при поддержке городского центра «Мой бизнес» и Главного управления Смоленской области по делам молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию. Об этом сообщает Smolgazeta.ru.

Конкурс состоит из нескольких этапов и проводится в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Прием заявок уже открыт и продлится до 20 июля через личный кабинет в автоматизированной информационной системы «Молодежь России».

Участниками конкурса смогут стать лица от 14 до 30 лет, осуществляющие предпринимательскую деятельность на территории Смоленской области. Также претендентам необходимо иметь активную жизненную позицию и развивать такие направления как «Интернет-предпринимательство», «Сельскохозяйственное предпринимательство», «Франчайзинг», «Социальное предпринимательство», «Производство», «Инновационное предпринимательство», «Торговля», «Сфера услуг».