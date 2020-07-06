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В Свердловской области карантин продлили до 13 июля 

News.ru и ещё 11 1 час назад
В Свердловской области продлили карантин
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев решил продлить карантин в регионе до 13 июля.
Многие уже возобновили свою деятельность, работают предприятия и многие магазины, кафе и рестораны открыты в режиме летних веранд. Это пока максимум возможного, полностью отказаться от ограничений мы не можем — вы видите, что каждый день мы фиксируем более 200 новых случаев коронавирусной инфекции, — написал Куйвашев.
Он призвал жителей региона соблюдать все возможные меры, которые был введены для защиты здоровья.
Карантин в Свердловской области продлевается уже третью неделю подряд. Ранее была разрешена работа магазинов с отдельным входом с площадью до 800 квадратных метров, автошкол, библиотек, летних веранд, организаций оздоровительного отдыха для детей.
В регионе действует режим самоизоляции для людей старше 65 лет, в торговых центрах работают только отдельные магазины, кафе и рестораны обслуживают клиентов на летних верандах и принимают заказы «на вынос».
NEWS.ru писал, что за сутки было выявлено 6611 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны. У 1970 новых заболевших болезнь протекает без клинических проявлений. Всего с начала пандемии в России коронавирусом заразились 687 862 человека.
За сутки умерли 135 человек с коронавирусом, общее число жертв пандемии составило 10 296. За последние 24 часа излечились 3579 пациентов, всего по выздоровлению из больниц за всё время выписали 454 329 россиян.
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Комментарии
Общество , Другое , Евгений Куйвашев , Свердловская Область
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