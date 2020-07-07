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В Пензенской области умерли две пациентки с коронавирусом 

РИА Новости и ещё 19 3 часа назад
2 пациентки с коронавирусом умерли в Пензенской области
Фото: РИА Новости
Еще две пожилых пациентки с коронавирусом скончались в Пензенской области, общее число умерших в регионе увеличилось до 54, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области лабораторно подтверждено 5486 случаев коронавируса. К 6 июля скончались 52 человека с COVID-19, включая гражданина Казахстана.
"Ушли из жизни два пациента с коронавирусом. Женщина 1934 года рождения. Женщина 1936 года рождения. Причина смерти (у обеих) — коронавирусная инфекция, осложнение — пневмония", — написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что у обеих пациенток имелся целый ряд сопутствующих заболеваний, в том числе хроническая ишемическая болезнь сердца, аритмия, атеросклероз аорты, коронарных, церебральных, почечных, мезентериальных артерий, артерий нижних конечностей. Кроме того, у одной из них был сахарный диабет второго типа, а у другой — церебральный инфаркт.
По словам Черемушкиной, общее число вылечившихся от коронавируса в области увеличилось до 4982, в том числе 25 пациентов врачи выписали во вторник.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Общество , Пензенская Область
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