2 пациентки с коронавирусом умерли в Пензенской области

Еще две пожилых пациентки с коронавирусом скончались в Пензенской области , общее число умерших в регионе увеличилось до 54, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Всего в области лабораторно подтверждено 5486 случаев коронавируса. К 6 июля скончались 52 человека с COVID-19, включая гражданина Казахстана

"Ушли из жизни два пациента с коронавирусом. Женщина 1934 года рождения. Женщина 1936 года рождения. Причина смерти (у обеих) — коронавирусная инфекция, осложнение — пневмония", — написала Черемушкина в своем Telegram-канале.

Она уточнила, что у обеих пациенток имелся целый ряд сопутствующих заболеваний, в том числе хроническая ишемическая болезнь сердца, аритмия, атеросклероз аорты, коронарных, церебральных, почечных, мезентериальных артерий, артерий нижних конечностей. Кроме того, у одной из них был сахарный диабет второго типа, а у другой — церебральный инфаркт.

По словам Черемушкиной, общее число вылечившихся от коронавируса в области увеличилось до 4982, в том числе 25 пациентов врачи выписали во вторник.

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