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Вирусолог заявил, что второй волны коронавируса в Москве уже не будет 

News.ru и ещё 3 43 минуты назад
«Невозможна»: вирусолог о второй волне COVID–19
Фото: News.ru
Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков сообщил, что второй волны коронавирусной инфекции в Москве уже не будет, так как у многих людей сформировался иммунитет к вирусу.
Для многомиллионной Москвы сегодняшние цифры в районе 700 новых заражённых в день говорят о том, что сформировался. Если бы у нас действительно было всего 20% жителей с иммунитетом, то при открытых ресторанах и магазинах следовало бы ожидать гораздо большего количества инфицированных. Для Москвы она (вторая волна. — NEWS.ru) уже невозможна. Сейчас людей, сформировавших естественный иммунитет, в столице 40–60%, — привели слова Павла Волчкова «Известия».
Он добавил, что, если такая динамика сохранится в Москве, то количество людей с естественным иммунитетом достигнет 80 или даже 90%.
Если в Москве официально зафиксировано 20% людей с высокими титрами антител IgG, то можно смело прибавить к этой цифре еще 20–40%. Получается, что около половины жителей Москвы имеют иммунитет к коронавирусу. Они уже не заболеют, — отметил вирусолог.
Павел Волчков пояснил, что, когда антитела пропадают, иммунитет к вирусу всё равно сохраняется, так как он хранится в Т— и В-клетках памяти. По словам специалиста, после повторного заражения, у человека вновь начнут вырабатываться антитела.
Получается, что большого количества антител вроде и нет, но иммунитет сформировался и сработал. Однако сосредоточен он в Т— и В-клетках памяти. Когда инфекция снова встретится человеку, иммунитет её узнает, клетки начнут продуцировать антитела, — объяснил Павел Волчков.
Как писал NEWS.ru ранее, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков сообщил, что при соблюдении санитарно-ограничительных мер и карантинного режима в России может сложиться положительный сценарий развития коронавирусной инфекции.
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Общество , COVID-19 , Вторая волна , газета "Известия" , Москва
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