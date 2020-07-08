Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названы места с высоким риском заражения коронавирусом 

Lenta.ru и ещё 7 55 минут назад
Названы места с высоким риском заражения COVID–19
Фото: Кирилл Зыков / агентство «Москва»
Вирусологи и иммунологи предупредили о сохраняющихся рисках заражения коронавирусом нового типа и назвали места, где вероятность подцепить инфекцию наиболее высокая. Об этом в среду, 8 июля, пишут «Известия».
В первую очередь наибольшую опасность представляют помещения с плохой вентиляцией. Как указал лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков, из-за плохой циркуляции воздуха заразиться можно в любом замкнутом пространстве.
По мнению директора Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Е. И. Марциновского Александра Лукашева, самым опасным остается общественный транспорт в час пик, а также магазины, аптеки и прочие места, где скапливаются очереди и долгое время общаются люди.
Кроме того, вероятность заражения коронавирусом высока в барах, ресторанах и караоке-клубах. Также необходимо соблюдать осторожность при посещении стадионов, кальянных, храмов и стоматологических клиник.
Эксперты подчеркнули, что ситуацию осложняет тот факт, что после снятия ограничений люди расслабились и перестали носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию.
Ранее в ВОЗ заявили, что вероятность воздушной передачи вируса в общественных местах существует, например, в закрытых, плохо проветриваемых помещениях при большом скоплении людей. При этом в организации отметили, что для официального подтверждения такой вероятности необходимо собрать и верно обработать соответствующие доказательства.
Последние новости
Советника главы «Роскосмоса» заподозрили в работе на спецслужбы Чехии Советника главы «Роскосмоса» заподозрили в работе на спецслужбы Чехии В России предложили изменить водительские права и ПТС В России предложили изменить водительские права и ПТС Собчак задержали на Лубянке Собчак задержали на Лубянке
Комментарии 150
Общество , COVID-19 , Вторая волна , ВОЗ , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«За одинаковые жетоны»: МВД наказало командира
«За одинаковые жетоны»: МВД наказало командира
Топалов и Лазарев спровоцировали слухи о воссоединении
Топалов и Лазарев спровоцировали слухи о воссоединении
Пассажиропоток МЦК сократился почти на 70%
Пассажиропоток МЦК сократился почти на 70%
21 млн тестов на коронавирус провели в России
21 млн тестов на коронавирус провели в России
Видео
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Новокузнецке
00:59
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Новокузнецке
Падение автобуса со школьниками в водохранилище попало на видео
01:57
Падение автобуса со школьниками в водохранилище попало на видео
Опубликовано видео с Верзиловым перед допросом
00:25
Опубликовано видео с Верзиловым перед допросом
Мчащийся на самокате по Крымскому мосту мужчина попал на видео
00:54
Мчащийся на самокате по Крымскому мосту мужчина попал на видео
Лукашенко пришел на интервью без обуви и попал на видео
00:17
Лукашенко пришел на интервью без обуви и попал на видео
Пожар на складе «Парка киноприключений» попал на видео
00:59
Пожар на складе «Парка киноприключений» попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео ФСБ с задержания советника Рогозина
00:41
Опубликовано видео ФСБ с задержания советника Рогозина
Происшествия
Собчак задержала полиция
00:27
Собчак задержала полиция
Происшествия
Суд принял решение по Сафронову
00:23
Суд принял решение по Сафронову
Происшествия
Град и ливень обрушились на Москву
00:36
Град и ливень обрушились на Москву
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение