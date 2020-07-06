«Соловьев ради интервью вылижет от ануса до ушей» 

Вчера, как сообщал «Рамблер», Гордон опубликовал на своем YouTube-канале интервью с Венедиктовым. В ходе него он спросил собеседника, сошел ли Соловьев с ума. Венедиктов высказал мнение, что его коллега психически здоров.

По его словам, нынешняя риторика Соловьева наиграна, а целью этого является возвращение на пост привилегированного интервьюера президента России Владимира Путина — подобострастной, вылизывающей подставки для микрофона.

Венедиктов выразил уверенность, что понравиться Путину и стать его интервьюером можно, если радикализироваться. По его мнению, Соловьев — циничный прожженный торгаш в плохом смысле этого слова.

«Эти ребята… Надо перекупить, и они вылижут вам все от ануса до ушей», — считает Венедиктов.