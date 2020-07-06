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«Соловьев ради интервью вылижет от ануса до ушей» 

Артём Кульша 34 минуты назад
«Соловьев ради интервью вылижет от ануса до ушей»
Фото: РИА Новости
Журналист Владимир Соловьев — циничный прожженный торгаш. Об этом его коллега Алексей Венедиктов заявил украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Вчера, как сообщал «Рамблер», Гордон опубликовал на своем YouTube-канале интервью с Венедиктовым. В ходе него он спросил собеседника, сошел ли Соловьев с ума. Венедиктов высказал мнение, что его коллега психически здоров.
По его словам, нынешняя риторика Соловьева наиграна, а целью этого является возвращение на пост привилегированного интервьюера президента России Владимира Путина — подобострастной, вылизывающей подставки для микрофона.
Венедиктов выразил уверенность, что понравиться Путину и стать его интервьюером можно, если радикализироваться. По его мнению, Соловьев — циничный прожженный торгаш в плохом смысле этого слова.
«Эти ребята… Надо перекупить, и они вылижут вам все от ануса до ушей», — считает Венедиктов.
В мае Гордон заявил, что взял бы интервью у Соловьева. Тот ответил отказом и назвал коллегу нацистской мразью, тварью, жуликом, ничтожеством, бездарностью и группенфюрером Службы безопасности Украины (СБУ).
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Общество , Владимир Соловьев , Алексей Венедиктов , Владимир Путин , Дмитрий Гордон , СБУ
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