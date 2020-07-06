Охота дельфина за рыбой в Черном море попала на видео 

На одном из кубанских курортов туристы сняли видео охоты дельфина за рыбой. В погоне за добычей морское млекопитающее очень близко подплыло к берегу, и отдыхающие на пляже смогли запечатлеть его на камеру. Пытаясь поймать рыбу, дельфин подбрасывал ее вверх и выпрыгивал за ней из воды.

Кадры веселой охоты в районе Магри опубликованы в паблике «Типичный Краснодар» во «ВКонтакте». Забавное видео восхитило пользователей Сети. Впрочем, некоторые из них отметили, что дельфины часто подплывают к берегу на черноморском побережье.