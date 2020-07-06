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Российский художник Сергей Заграевский скончался в возрасте 55 лет 

Агентство «Москва» и ещё 1 54 минуты назад
Умер Сергей Заграевский
Фото: Официальный сайт Сергея Заграевского
Российский художник, академик Российской академии художеств Сергей Заграевский скончался в ночь с 5 на 6 июля на 56-м году жизни. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила его помощница Ольга Озолина.
«Да, действительно, это так. Он внезапно скоропостижно скончался. Мы в шоке. Он упал и умер, результатов вскрытия еще нет. Это случилось в ночь на сегодняшний день, с 5 на 6 июля. Он был не один, с женой и детьми. Это скоропостижная утрата, которую невозможно измерить, честно говоря. Я проработала с Сергеем Вольфганговичем 35 лет и ничего подобного не встречала среди людей по уникальности, работоспособности, по тому, сколько он оставил после себя. Это и картина, и литература, и многое другое», — сказала Озолина.
Сергей Заграевский — академик (действительный член) Российской академии художеств, заслуженный работник культуры России, председатель Профессионального союза художников России. Автор научных трудов, исторических романов, сказок для детей, книг по философии. Заграевский владел пятью иностранными языками, занимался боевыми искусствами.
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