В России выставили на продажу дом с жильцами

«Российский аукционный дом» выставил на торги жилой дом в Тюмени. В одноэтажном здании, которое числится в списке обанкротившегося в 2016 году Сибнефтебанка , по-прежнему зарегистрированы люди, сообщает URA.RU.

Более того, по информации издания, граждане непосредственно проживают в доме. Стартовая цена лота — 2,26 миллиона рублей. Вместо со зданием покупатель получит участок размером 553 квадратных метра.

Одновременно на аукционе будет продан гараж общей площадью 1,5 тысячи квадратных метров в городе Ноябрьске. Его начальная стоимость — 6,4 миллиона рублей. Торги по обоим лотам состоятся 18 августа.

Лицензия у Сибнефтебанка была отозвана 1 июня 2015 года. Решение приняли в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России . В частности, нормативы достаточности собственных средств были ниже 2 процентов, а их размер — ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату госрегистрации.

Год назад в Якутии главу муниципального образования «Теплоключевский наслег» заподозрили в продаже многоквартирного дома вместе с жильцами. Чиновник сдал здание в аренду частной фирме для проведения там капитального ремонта. Планировалось, что после реконструкции в доме поселятся работники этой фирмы. Но по окончании работ объект был выставлен на торги и продан по заниженной стоимости, хотя жильцы в нем уже зарегистрировались.