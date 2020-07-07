Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В российском городе выставили на продажу дом с жильцами 

Lenta.ru и ещё 1 30 минут назад
В России выставили на продажу дом с жильцами
Фото: torgiasv.ru
«Российский аукционный дом» выставил на торги жилой дом в Тюмени. В одноэтажном здании, которое числится в списке обанкротившегося в 2016 году Сибнефтебанка, по-прежнему зарегистрированы люди, сообщает URA.RU.
Более того, по информации издания, граждане непосредственно проживают в доме. Стартовая цена лота — 2,26 миллиона рублей. Вместо со зданием покупатель получит участок размером 553 квадратных метра.
Одновременно на аукционе будет продан гараж общей площадью 1,5 тысячи квадратных метров в городе Ноябрьске. Его начальная стоимость — 6,4 миллиона рублей. Торги по обоим лотам состоятся 18 августа.
Лицензия у Сибнефтебанка была отозвана 1 июня 2015 года. Решение приняли в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. В частности, нормативы достаточности собственных средств были ниже 2 процентов, а их размер — ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату госрегистрации.
Год назад в Якутии главу муниципального образования «Теплоключевский наслег» заподозрили в продаже многоквартирного дома вместе с жильцами. Чиновник сдал здание в аренду частной фирме для проведения там капитального ремонта. Планировалось, что после реконструкции в доме поселятся работники этой фирмы. Но по окончании работ объект был выставлен на торги и продан по заниженной стоимости, хотя жильцы в нем уже зарегистрировались.
Видео дня. С кем Полине Гагариной приписывают романы
Последние новости
В России подсчитали уровень бедности В России подсчитали уровень бедности Россия объявила об утрате доверия к США Россия объявила об утрате доверия к США Адвокат Ефремова заявил о наличии доказательств невиновности актера Адвокат Ефремова заявил о наличии доказательств невиновности актера
Комментарии 13
Общество , Сибнефтебанк , Центральный банк России , РИА Ura.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Троянский конь» США: как Украина нападет на Крым
«Троянский конь» США: как Украина нападет на Крым
Умер Сергей Заграевский
Умер Сергей Заграевский
Маньяк-сантехник покончил с собой в СИЗО
Маньяк-сантехник покончил с собой в СИЗО
Меган Маркл заподозрила принца Гарри в измене
Меган Маркл заподозрила принца Гарри в измене
Видео
Выживший после падения с 9-го этажа мужчина попал на видео
00:38
Выживший после падения с 9-го этажа мужчина попал на видео
Происшествия
Самоизоляция с пингвинами попала на видео
02:22
Самоизоляция с пингвинами попала на видео
Общество
Появилось видео с пьяной учительницей из Хакасии
01:05
Появилось видео с пьяной учительницей из Хакасии
Происшествия
Переписка Соколова с аспиранткой попала на видео
02:34
Переписка Соколова с аспиранткой попала на видео
Происшествия
Подбитый самолет с наркотиками попал на видео
00:49
Подбитый самолет с наркотиками попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео спасения ребенка из машины
00:16
Опубликовано видео спасения ребенка из машины
Происшествия
Опубликовано видео последствий оползня в Японии
00:58
Опубликовано видео последствий оползня в Японии
Акула посеяла панику на общественном пляже и попала на видео
01:01
Акула посеяла панику на общественном пляже и попала на видео
Момент массовой аварии в Москве попал на видео
00:16
Момент массовой аварии в Москве попал на видео
Опубликовано видео с рыбалки Кадырова
01:47
Опубликовано видео с рыбалки Кадырова
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение