400 россиян вылетели из Нью-Йорка в Москву

Очередной рейс "Аэрофлота" вылетел из Нью-Йорка и доставит россиян в Москву , сообщается на сайте аэропорта JFK. По данным посла РФ в США Анатолия Антонова, в Россию возвращаются почти 400 человек.

Как сообщалось на сайте посольства РФ в Facebook, это уже 12-й вывозной рейс из с США в Россию.

Зарегистрироваться на рейс могли граждане России, проживающие в Москве, Московской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Белгородской, Мурманской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Ульяновской, Калининградской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Пензенской областях и Республике Мордовия

"Совместно с коллегами из ПАО "Аэрофлот", Минкомсвязи и МИД России мы организовали уже двенадцатый по счету вывозной рейс для российских граждан, застрявших в США в разгар пандемии. На него зарегистрировался 391 человек, в том числе 21 младенец. Несколько минут назад самолет вылетел из нью-йоркского аэропорта имени Джона Кеннеди. Хотел бы пожелать счастливого пути и мягкой посадки всем пассажирам", — сказал Антонов, чьи слова цитирует посольство РФ на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, в полетный список усилиями дипломатов удалось включить 52 человека, которые нуждались в незамедлительной репатриации по причинам гуманитарного характера. "Среди них — лица в непростой жизненной ситуации, пожилые и имеющие инвалидность. Как всегда, в зоне особого внимания такая незащищенная категория, как наши молодые сограждане. Сегодня на Родину возвращается один студент, срок обучения и проживания в общежитии которого истек, и один школьник, оказавшийся в стране по программе "образовательного обмена", — уточнил Антонов.

Дипломат отметил, что с начала организованной эвакуации россиян из США удалось вывезти около 4 тысяч человек.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ

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