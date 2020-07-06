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В Забайкалье отменили цифровые пропуска 

RT на русском и ещё 6 54 минуты назад
В Забайкалье отменили цифровые пропуска
Фото: АГН «Москва»
В Забайкальском крае отменили цифровые пропуска, введённые из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
«В Забайкалье отменено действие цифровых пропусков. Соответствующее постановление подписано 3 июля губернатором Забайкальского края», — говорится в заявлении.
Уточняется, что решение было принято в связи с тем, что на протяжении нескольких недель в крае отмечена положительная динамика по ситуации с коронавирусом.
Ранее сообщалось, что Республика Марий Эл перешла на второй этап снятия ограничений по коронавирусу.
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Общество , Электронный пропуск , Забайкальский Край
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