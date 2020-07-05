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Рейс «Эмирейтс» вывез из Дубая 291 россиянина 

РИА Новости 3 часа назад
291 россиянина вывезли из Дубая
Фото: РИА Новости
Рейс авиакомпании "Эмирейтс" вывез из Дубая 291 россиянина, сообщило консульство РФ в Дубае.
"Пятого июля вылетел рейс авиакомпании "Эмирейтс" с 291 пассажиром на борту по маршруту Дубай-Москва", — сообщило консульство на своей странице в Facebook.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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Общество , Emirates , Правительство РФ , Дубай
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