После долгого перерыва в Петербурге открылся Ботанический сад — уникальное место, где в любое время года можно почувствовать себя как в тропиках. Там всегда хорошая погода, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Анастасия Глебова

Виктория Амазонская — тропическая кувшинка, способная на своих листьях выдержать вес взрослого человека. Увидеть ее можно в Южной Америке, совершив трансатлантический перелет или просто, без виз, купив билет в Ботанический сад Петербурга.

«Здесь очень много растений Центральной, Южной Америки, это и Азия, и китайские растения, и Австралия, и Африка. В каждой оранжерее у нас практически собран мировой запас тропических растений», — рассказал сотрудник культурно-просветительского центра БИН РАН Александра Медведева.

В оранжереях всегда хорошая погода, и это не смотря на то, что построили их еще в 19 веке. Под стеклянным куполом — километры труб отопления: тропические цветы, кустарники и деревья чувствуют себя почти как на родине. Но живут в капризном на погоду Петербурге мало, даже в таких тепличных условиях виноват дефицит солнца.

«Мы не можем их выращивать из-за нашей очень долгой зимы: пять месяце в году почти без света, отопить всю эту оранжерею при минус 20 довольно сложно. Поэтому каждый год весь этот зеленый объем, который вы сейчас видите, выращивается практически с нуля», — рассказала сотрудник культурно-просветительского центра БИН РАН Александра Медведева.

150 лет назад прародители этих нежных растений проделали огромный путь из Америки в Россию в виде семян и побегов. Сейчас их потомки позволяют петербуржцам круглый год возвращаться в лето.