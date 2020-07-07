Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России выявили 6,3 тысячи случаев коронавируса за сутки 

Мария Иванова и ещё 113 1 час назад
В России выявили 6,3 тысячи случаев коронавируса
Фото: АГН «Москва»
За последние 24 часа число пациентов с коронавирусом в России выросло на 6 368, до 694 230 человек в 85 регионах. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы.
Накануне был зафиксирован прирост в 6 611 человек, за день до этого — 6 736, еще днем ранее — 6 632.
У 29,9 процента новых пациентов нет симптомов заболевания.
За последние сутки еще 9 551 россиянин выписался после выздоровления, 198 пациентов с коронавирусом умерли. За все время наблюдения от коронавируса в России излечились 463 880 пациентов, 10 494 человека скончались.
Новые случаи зарегистрировали в 82 регионах. Топ-10 по приросту выглядит так: Москва (629), Ханты-Мансийский АО (283), Санкт-Петербург (278), Иркутская область (245), Свердловская область (226), Нижегородская область (198), Ямало-Ненецкий АО (189), Московская область (177), Алтайский край (171), Мурманская область (158).
За ними следуют: Воронежская область (139), Челябинская область (138), Красноярский край (132), Архангельская область (119), Новосибирская область (113), Ульяновская область (105), Коми (104), Самарская область (102).
Менее 100 новых случаев: Саратовская область (95), Хабаровский край (94), Волгоградская область (92), Ростовская область (90), Оренбургская область (86), Омская область (82), Ставропольский край (79), Тюменская область (78), Тыва (73), Пензенская область (68), Тульская область (67), Чувашия (67), Кемеровская область (67), Ивановская область (66), Приморский край (60).
Менее 60: Краснодарский край (59), Курганская область (58), Орловская область (54), Кировская область (53), Томская область (53), Ленинградская область (52), Пермский край (52), Белгородская область (49), Дагестан (48), Башкирия (48), Владимирская область (47), Калужская область (47), Кабардино-Балкария (46), Якутия (46), Камчатский край (45), Смоленская область (42), Тамбовская область (42), Забайкальский край (42), Сахалинская область (42), Брянская область (41), Астраханская область (40).
Менее 40: Курская область (39), Ярославская область (38), Псковская область (38), Рязанская область (36), Тверская область (36), Новгородская область (36), Татарстан (36), Мордовия (35), Костромская область (34), Липецкая область (34), Бурятия (34), Карачаево-Черкессия (32).
Менее 30: Марий Эл (29), Амурская область (28), Хакасия (26), Адыгея (24), Республика Алтай (22), Северная Осетия (20), Вологодская область (19), Карелия (17), Удмуртия (17), Ингушетия (16), Калининградская область (14), Магаданская область (12), Чечня (9), Еврейская АО (5), Севастополь (5), Чукотский АО (1).
Как сообщал «Рамблер», к 7 июля в России провели более 21,5 миллиона тестов на коронавирус, 202 тысячи из них — за последние сутки.
Комментарии
Общество , Происшествия , Эпидемия , Иркутская Область , Москва , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Сергей Заграевский
Умер Сергей Заграевский
Обнаженная Максакова презентовала свой первый шлягер
Обнаженная Максакова презентовала свой первый шлягер
«Умирает каждый второй»: в Монголии ввели карантин из-за бубонной чумы
«Умирает каждый второй»: в Монголии ввели карантин из-за бубонной чумы
Рошаль москвичам: «Не будьте дураками»
Рошаль москвичам: «Не будьте дураками»
Видео
Погоня дворника с газонокосилкой за мужчиной попала на видео
00:30
Погоня дворника с газонокосилкой за мужчиной попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания советника главы «Роскосмоса»
00:26
Опубликовано видео задержания советника главы «Роскосмоса»
Происшествия
Выживший после падения с 9-го этажа мужчина попал на видео
00:38
Выживший после падения с 9-го этажа мужчина попал на видео
Происшествия
Самоизоляция с пингвинами попала на видео
02:22
Самоизоляция с пингвинами попала на видео
Общество
Появилось видео с пьяной учительницей из Хакасии
01:05
Появилось видео с пьяной учительницей из Хакасии
Происшествия
Переписка Соколова с аспиранткой попала на видео
02:34
Переписка Соколова с аспиранткой попала на видео
Происшествия
Подбитый самолет с наркотиками попал на видео
00:49
Подбитый самолет с наркотиками попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео спасения ребенка из машины
00:16
Опубликовано видео спасения ребенка из машины
Происшествия
Опубликовано видео последствий оползня в Японии
00:58
Опубликовано видео последствий оползня в Японии
Акула посеяла панику на общественном пляже и попала на видео
01:01
Акула посеяла панику на общественном пляже и попала на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение