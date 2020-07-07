В России выявили 6,3 тысячи случаев коронавируса

За последние 24 часа число пациентов с коронавирусом в России выросло на 6 368, до 694 230 человек в 85 регионах. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы.

Накануне был зафиксирован прирост в 6 611 человек, за день до этого — 6 736, еще днем ранее — 6 632.

У 29,9 процента новых пациентов нет симптомов заболевания.

За последние сутки еще 9 551 россиянин выписался после выздоровления, 198 пациентов с коронавирусом умерли. За все время наблюдения от коронавируса в России излечились 463 880 пациентов, 10 494 человека скончались.

Новые случаи зарегистрировали в 82 регионах. Топ-10 по приросту выглядит так: Москва (629), Ханты-Мансийский АО (283), Санкт-Петербург (278), Иркутская область (245), Свердловская область (226), Нижегородская область (198), Ямало-Ненецкий АО (189), Московская область (177), Алтайский край (171), Мурманская область (158).

За ними следуют: Воронежская область (139), Челябинская область (138), Красноярский край (132), Архангельская область (119), Новосибирская область (113), Ульяновская область (105), Коми (104), Самарская область (102).

Менее 100 новых случаев: Саратовская область (95), Хабаровский край (94), Волгоградская область (92), Ростовская область (90), Оренбургская область (86), Омская область (82), Ставропольский край (79), Тюменская область (78), Тыва (73), Пензенская область (68), Тульская область (67), Чувашия (67), Кемеровская область (67), Ивановская область (66), Приморский край (60).

Менее 60: Краснодарский край (59), Курганская область (58), Орловская область (54), Кировская область (53), Томская область (53), Ленинградская область (52), Пермский край (52), Белгородская область (49), Дагестан (48), Башкирия (48), Владимирская область (47), Калужская область (47), Кабардино-Балкария (46), Якутия (46), Камчатский край (45), Смоленская область (42), Тамбовская область (42), Забайкальский край (42), Сахалинская область (42), Брянская область (41), Астраханская область (40).

Менее 40: Курская область (39), Ярославская область (38), Псковская область (38), Рязанская область (36), Тверская область (36), Новгородская область (36), Татарстан (36), Мордовия (35), Костромская область (34), Липецкая область (34), Бурятия (34), Карачаево-Черкессия (32).

Менее 30: Марий Эл (29), Амурская область (28), Хакасия (26), Адыгея (24), Республика Алтай (22), Северная Осетия (20), Вологодская область (19), Карелия (17), Удмуртия (17), Ингушетия (16), Калининградская область (14), Магаданская область (12), Чечня (9), Еврейская АО (5), Севастополь (5), Чукотский АО (1).

Как сообщал «Рамблер», к 7 июля в России провели более 21,5 миллиона тестов на коронавирус, 202 тысячи из них — за последние сутки.