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Эксперт объяснил, как и зачем соцсети следят за нами 

РИА Новости 36 минут назад
«Так реклама работает везде»: Как соцсети следят за нами
Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
Любое действие пользователя в интернете можно описать алгоритмами под настройки таргетированной рекламы. Как именно это работает, рассказала в эфире радио Sputnik специалист по продвижению соцмедиа Евгения Кулиш.
Вам когда-нибудь казалось, что стоит только обсудить какую-нибудь вещь, как ее реклама тут же появляется на всех ресурсах? Или, отправив подруге фотографию красного платья, вы тут же натыкались на рекламу именно его в Instagram?
Вам не показалось. Реклама в соцсетях работает именно так, хотя никто об этом в открытую не говорит, считает основатель сообщества московских блогеров, специалист по продвижению соцмедиа Евгения Кулиш.
"Вслух об этом никто не говорит, хотя это замечали очень многие и даже перепроверяли, но, тем не менее, никаких официальных заявлений от сервиса нет, они всячески открещиваются от этого. Но эксперименты показывают, что, например, если вы просмотрели какие-то stories о той или иной косметике, то практически следующим рекламным постом вам подтянется или эта же косметика, или конкурирующей фирмы. Не так давно блогер Катя Коносова проделала такой эксперимент. Она на нескольких stories подряд рассказывала о какой-то косметике и попросила подписчиков, не произнося это вслух, скинуть ей в Telegram-бот скриншоты, какая реклама у них пойдет. И она получила фантастическое количество скриншотов, когда у людей вылезала реклама либо той же косметики, либо конкурирующей", — рассказала Евгения Кулиш в эфире радио Sputnik.
Она отметила, что этим занимаются не сами блогеры или владельцы рекламируемого магазина — это общий алгоритм. Тот, кто хочет продвигать свою рекламу, впрочем, может выставить достаточно подробные настройки, определяющие, кто именно это будет видеть. Возможности зависят, в первую очередь, от бюджета.
"Есть достаточно подробные настройки таргетированной рекламы. Для рекламы в Instagram выставляются определенные настройки через Facebook, они ранжируются в зависимости от бюджета: чем больше денег вы заливаете в показы рекламы, тем более точные настройки можете выставлять. Можно даже выставить настройки таким образом, чтобы, например, эта реклама показывалась парням, которые в отношениях, но при этом в данный момент находятся на расстоянии от любимой девушки. Для цветочного салона это совершенно потрясающая настройка, когда говоришь: "Любимая далеко? Отправь ей букет". Или другой вариант. Можно в настройках прописать, что это нужно показывать девушкам, которые интересуются косметикой. И если девушка при этом залипает на stories про косметику, эта реклама таргетируется на нее. Любое ваше действие в любой социальной сети и везде в интернете, так или иначе, описывается алгоритмами под ту или иную настройку в таргетинге", — пояснила Евгений Кулиш.
По ее словам, это универсальный алгоритм для распространения рекламы во всех соцсетях и на всех платформах.
"По такому принципу реклама работает везде. Есть огромное количество всяких историй про то, как утверждают, что "Алиса", Siri и прочие слушают, что говорят пользователи. У меня был случай, когда я обсуждала с мужем по WhatsApp, что нужно купить селфи-палку для GoPro, нигде до этого не искала и не смотрела. И ровно после этого мне в Яндекс-директе полезла изо всех щелей реклама аксессуаров для GoPro", — поделилась с радио Sputnik Евгения Кулиш.
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Общество , Интернет , ИА Sputnik
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