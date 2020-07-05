Британия: За публикацию интимных снимков будут сажать

На карантине популярным развлечением стала онлайн-переписка с пересылкой интимных снимков, что привело к учащению случаев так называемой порно-мести. При конфликтах партнеры грозились друг другу обнародовать частную переписку и фотографии в Сети. В Великобритании решили приравнять этот вид кибер-буллинга к сексуальному насилию и сделать его уголовно наказуемым.

Так, в одна из служб психологической помощи в стране за месяцы карантина получила большое количество обращений по поводу угроз и давления со стороны адресатов интимной переписки.

— Люди, которые обращаются к нам, находятся в абьюзивных отношениях с нынешним или бывшим партнером. На карантине люди стали еще более уязвимы, запертые вместе с абьюзером или порознь, отрезанные от друзей и родственников, — сообщила Софи Мортимер, менеджер службы психологической помощи изданию Dazed.

Она отметила, что причиной распространения порно-мести становится и неосторожность при выборе новых онлайн-знакомств.

Уточняется, что в Англии и Уэльсе за публикацию чужих снимков интимного характера уже сейчас можно получить уголовное наказание сроком до двух лет лишения свободы. В Шотландии за это можно попасть в тюрьму на пять лет.