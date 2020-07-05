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«Даже просто думать об этом уже приятно!»: китайский блогер — о «русском чуде» 

Майк Габриелян и ещё 5 16 минут назад
«Даже просто думать об этом уже приятно!»: китайский блогер — о «русском чуде»
Фото: Youtube
Китайский блогер восхитился «воинственными русскими», которые могут купаться при температуре в 70 градусов. По его словам, китайцы считают россиян сильными людьми из-за стойкости к морозам. Блогер отметил, что многие китайские туристы едут в Россию в теплой одежде, закутавшись в неё с ног до головы, а россияне в это же время ходят в юбках и шортах.
Свое мнение о причинах морозоустойчивости жителей России блогер изложил на портале Sina.
Особо он отметил якутское село Оймякон, которое считается полюсом холода. Тамошние морозы автор назвал ужасными, но признал, что даже в столь экстремальных условиях местные жители умудряются купаться.
Блогер рассказал соотечественникам, что в Оймяконе есть горячий источник, окруженный льдами. Поэтому купающиеся не боятся замерзнуть.
«Нежиться в горячем источнике посреди заснеженной земли… Даже просто думать об этом уже приятно!» — написал блогер.
Он добавил, что такие фантастические места в России свидетельствуют, что «наш мир полон чудес», передает РИА Новости.
Ранее «Рамблер» сообщал, что аномальная жара наступила в якутском городе Верхоянск, который известен как один из северных полюсов холода.
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Общество , Другое , РИА Новости
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