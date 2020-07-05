Раскошелится ли оппозиция на помощь Серебренникову

«Дело Серебренникова» завершилось условным сроком, признанием судом неправомерным расходованием гранта и требованием выплатить в государственную казну 129 млн рублей.

Адвокаты подали апелляции, но исход обжалований неизвестен, а сумма колоссальная.

Кирилл Серебренников уже сделал заявление, что он не располагает средствами для такого штрафа, — информируют News.ru. Правда, журналисты указывают на наличие у режиссера дорогой квартиры в столице и апартаментов в Берлине.

Очень возможет такой вариант развития событий, когда 129 миллионов, или их часть, коллеги и поклонники Серебренникова решат попробовать собрать через Интернет по принципу краудфандинга.

Не так давно подобную акцию проводил еженедельник The New Times. Тогда за нарушение КоАП РФ суд присудил выплатить 22 млн рублей.

После просьбы о помощи в социальных сетях за короткое время была собрана сумма, даже превысившая размер штрафа. Как пишут News.ru, основные переводы пришли из-за рубежа от состоятельных эмигрантов.

В нынешней же ситуации и сумма весьма велика, и пандемия коронавируса обескровила большинство бизнесов, да и зарубежное спонсорство взято под жесткий контроль.

Так что перспективы организации помощи и ее итоги находятся под большим вопросом.

Как ранее писал «Рамблер», адвокат Тимур Харди обращает внимание на то, что дело Кирилла Серебренникова отличается от множества обычных дел о хищении, фигуранты которых и за меньшие суммы получают по 5-8 лет колонии.

В данном случае могли сыграть свою роль два фактора — повышенное общественное внимание, в том числе и со стороны иностранных государств и структур, и тот фактор, что Серебренников все же режиссер, а не финансист, и вряд ли то, в чем его обвиняют, было следствием его злого умысла.