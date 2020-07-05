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Эксперт рассказал, смогут ли выжить фитнес-клубы в новых реалиях 

Москва24 12 минут назад
Смогут ли выжить фитнес-клубы в новых реалиях
Фото: РИА Новости/Антон Денисов
Прошла уже пара недель с тех пор, как фитнес-клубы вернулись к работе, хотя и с рядом ограничений. Удалось ли тренерам и клиентам адаптироваться к новым реалиям, рассказывает обозреватель Москвы 24, фитнес-тренер и телеведущий Эдуард Каневский.
23 июня всех поклонников здорового образа жизни и тех, кто просто любит периодически "погонять" кровь на тренировке, ожидали хорошие новости. Во-первых, разрешили заниматься на уличных воркаут-площадках и тренажерах. Но самое главное — открылись все столичные фитнес-клубы.
Кстати, на площадках уже не протолкнуться, чему в том числе способствует отличная погода. Ведь заниматься на свежем воздухе приятнее, да и полезнее.
Но давайте разберемся, как же сейчас работают фитнес-клубы и не закроются ли они сразу после открытия. Ведь само по себе открытие еще не является для клуба спасением в ситуации, когда доход остается минимальным. Напомню: все тренажеры должны находиться на расстоянии не менее полутора метров друг от друга. И если в кардиозоне расставить тренажеры таким образом достаточно просто, то вот с силовым оборудованием возникали проблемы.
Любая тренажерная конструкция — это не только сама скамья или стул, на котором сидит клиент. По габаритам тренажеры могут быть больше малолитражного автомобиля. Переставлять их и сложно, и часто бессмысленно — так как между рабочими зонами, где находятся клиенты, расстояние около 2-3 метров.
А в итоге вышло следующее: во многих столичных клубах — я сам это видел — там, где не было возможности расставить оборудование на должном расстоянии, часть тренажеров пришлось просто обмотать красной летной, чтобы на них никто не занимался. Выглядит это странно, да и неуютно.
Везде появилась социальная разметка, в том числе и в раздевалках: там теперь нельзя получить ключ от рядом стоящих шкафчиков. Также есть ограничения на посещение сауны, бассейна и групповых уроков. Более того, теперь в клубе нельзя выпить старый добрый протеиновый коктейль после тренировки или энергетический напиток до занятия. Вместе с ними под запрет попали кофе, чай и другие напитки.
И еще кое-что: проход в зал возможен только в медицинской маске и перчатках, а у каждого клиента в обязательном порядке проверяют температуру.
Назвать такие условия комфортными и тем более привычными не получается. Именно по этой причине львиная доля клиентов пока что отказывается ходить на занятия в зал, выжидая, когда снимут все вышесказанные ограничения.
Более того, лето — это период отпусков. После снятия практически всех ограничений люди потихоньку потянулись на море в любимый Краснодарский край или Республику Крым. И так получился двойной удар по отрасли. С одной стороны, все так ждали открытия залов и готовы были практически в пижаме бежать на занятия. С другой — изменение привычного ритма жизни, ограничения в клубах и страх заразиться на тренировке препятствуют большому потоку клиентов.
Еще один момент. Актуальные в период карантина онлайн-тренировки до сих пор пользуются большим спросом. Многие купили участие в так называемых онлайн-марафонах: вряд ли человек вернется в клуб до их окончания. Поэтому делюсь советом. Если вы хотите купить абонемент в фитнес-клуб, обязательно спросите менеджера, как у них обстоят дела, почитайте отзывы в интернете. Другой вариант — выбирать кого-то из крупных сетевых игроков либо персональные занятия, куда вообще не нужно покупать абонемент, а платить только за проведенную тренировку.
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