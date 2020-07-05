6 736 новых случаев заражения COVID-19 выявили в России

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России за последние сутки выявили 6 736 новых случаев коронавируса. Десять дней подряд ежесуточно наблюдается менее 7 тысяч заразившихся. Статистику на 5 июля приводит оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

В стране зафиксировано 134 летальных исхода. Выздоровел 3 871 человек. Из всех пациентов 29,8% не имели клинических симптомов болезни.

Наибольший суточный прирост пациентов наблюдался в Москве (650), Московской области (287), Петербурге (275), Ханты-Мансийском АО (272), Свердловской области (266), Иркутской области (241), Нижегородской области (217).

Меньше всего новых случаев в Еврейской АО (3) и Чукотском АО (0).

Эпидемиологи отмечают, что суточный рост заболевания в России не превышает 1%.

С момента пандемии в стране проведено более 21 млн тестов. Выявлен 681 251 случай коронавируса в 85 регионах. Вылечились 450 750 человек. Зарегистрирован 10 161 летальный исход, это 1,49% от общего количества пациентов с новым коронавирусом в России.