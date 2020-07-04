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«Устали морально»: семья Захарова об отказе Ефремова признать вину 

Ирина Лебедева 1 час назад
«Устали морально»: семья Захарова о заявлении Ефремова
Фото: РИА Новости
История с пьяным ДПТ, устроенным Михаилом Ефремовым, продолжает обсуждаться в СМИ и социальных сетях.
Как оказалось, в ней много подводных камней и искажения информации.
Разобраться в том, что является истиной, что нет, подчас крайне сложно. А недавно заговорили о том что актер вообще не виноват в случившемся…
Телеграм-канал 112 опубликовал комментарий брата погибшего в автоаварии Сергея Захарова, который пожаловался на защитников Михаила Ефремова.
«Мы, признаться, очень устали морально от удивительных заявлений, которые высказывала защита Михаила Ефремова последние дни — то про усыновление детей Сергея, то про 100 млн, которые мы якобы требуем от г-на Ефремова (хотя ни разу ни с кем даже не общались). Но сегодняшнее заявление о невиновности Михаила Олеговича нас просто повергло в шок. Это уже не просто провокация, это явная попытка избежать наказания. Мы этого и боялись изначально — поэтому и пошли на телевидение. Что делать еще — не знаем. Вся надежда на нашего адвоката Александра Андреевича Добровинского и справедливость правосудия», — сказал родственник Захарова.
Как ранее писал «Рамблер», актер Михаил Ефремов не обозначал, что признает вину, а заявил, что хочет помочь, как верующий человек. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил адвокат Ефремова Эльман Пашаев.
Видео дня. Су-27, Су-30СМ и Су-35С выполнили «виражи», «косые петли», «горки», «полуперевороты»
Комментарии
Общество , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Сергей Захаров
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