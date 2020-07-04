«Устали морально»: семья Захарова о заявлении Ефремова

История с пьяным ДПТ, устроенным Михаилом Ефремовым , продолжает обсуждаться в СМИ и социальных сетях.

Как оказалось, в ней много подводных камней и искажения информации.

Разобраться в том, что является истиной, что нет, подчас крайне сложно. А недавно заговорили о том что актер вообще не виноват в случившемся…

Телеграм-канал 112 опубликовал комментарий брата погибшего в автоаварии Сергея Захарова , который пожаловался на защитников Михаила Ефремова.

«Мы, признаться, очень устали морально от удивительных заявлений, которые высказывала защита Михаила Ефремова последние дни — то про усыновление детей Сергея, то про 100 млн, которые мы якобы требуем от г-на Ефремова (хотя ни разу ни с кем даже не общались). Но сегодняшнее заявление о невиновности Михаила Олеговича нас просто повергло в шок. Это уже не просто провокация, это явная попытка избежать наказания. Мы этого и боялись изначально — поэтому и пошли на телевидение. Что делать еще — не знаем. Вся надежда на нашего адвоката Александра Андреевича Добровинского и справедливость правосудия», — сказал родственник Захарова.