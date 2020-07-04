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В России за сутки выявили 6632 новых случая коронавируса 

RT на русском 14 минут назад
6632 новых случая коронавируса выявили в России
Фото: ТАСС
Общее число выявленных случаев COVID-19 достигло 674 515, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.
«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 6632 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1960 (29,6%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.
Накануне в России за сутки выявили 6718 новых случаев коронавируса.
Ранее сообщалось, что добровольцы, которые принимают участие в испытаниях вакцины от коронавируса, по прошествии двух недель чувствуют себя хорошо.
Также сообщалось, что более 20,7 млн тестов на COVID-19 проведено в России.
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