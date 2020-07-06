Летние кафе откроют в Новосибирской области

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Власти Новосибирской области разрешили восстановить работу предприятий общепита в формате летних кафе и веранд в связи со стабильной эпидемиологической обстановкой, сообщил на оперативном совещании в областном правительстве губернатор Андрей Травников

"Предлагаю сегодня принять решение о снятии ограничений на деятельность организаций общественного питания и к дополнительным видам деятельности, которые сегодня уже разрешены — это торговля с доставкой и на вынос, возобновить деятельность летних кафе и летних веранд. Попрошу министерство промышленности и торговли оперативно подготовить документы", — сказал глава региона.

Он отметил, что власти Новосибирской области считают возможным и дальше принимать "аккуратные решения" о снятии ограничений на деятельность отдельных организаций, исходя из эпидемиологической обстановки.

Рестораторы и представители предприятий общественного питания региона неоднократно обращались к властям с просьбой о возобновлении их работы, остановленной в конце марта.

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